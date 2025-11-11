logo pulso
VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Seguridad

Mujer causa daños en casa de La Constancia

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
Mujer causa daños en casa de La Constancia

En trabajos preventivos que se realizan de forma permanente en la demarcación, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer por presuntos daños a la propiedad; el hecho ocurrió en la colonia La Constancia.

Agentes femeninas se presentaron en un domicilio del Andador Violeta, donde los propietarios del inmueble señalaron, durante un recorrido de vigilancia de la autoridad, que una mujer había golpeado las puertas y ventanas de su casa, solicitando proceder legalmente en su contra.

Las oficiales tuvieron contacto con la reportada en el mismo lugar, quien tras ser entrevistada se identificó como Thalía “N” de 34 años de edad, a quien se le informó que sería detenida por presuntos daños a la propiedad pero antes se le leyeron los derechos que la amparan.

Posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso y que se le defina su situación legal.

