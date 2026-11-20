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México.- Se llevó a cabo el segundo día de audiencia sobre el ascenso y descenso del futbol mexicano, cuya resolución quedó en manos de los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Será hasta enero de 2027 cuando se conozca el laudo que definirá el futuro de este tema.

Durante esta segunda jornada, el demandante Alberto Castellanos, presidente de la Universidad de Guadalajara (UDG), volvió a ser cuestionado sobre el desarrollo del proceso y aseguró que defendieron su postura, por lo que ahora solamente queda esperar la respuesta del tribunal.

"Hemos venido a dar la cara, defendimos nuestro rol, solamente queda esperar respuesta y de momento no sabemos cuándo será la fecha para la resolución", mencionó el presidente.

Por otro lado, Castellanos fue cuestionado sobre los clubes que desistieron de la demanda relacionada con el ascenso, como Jaiba Brava, Piratas de Veracruz, Tepatitlán, Correcaminos y Alebrijes de Oaxaca. Ante ello, el dirigente evitó emitir una opinión y respondió: "No podría decirte, porque ni siquiera lo he visto", recalcó Castellanos.

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Del otro lado también apareció Iñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien fue cuestionado sobre las conclusiones que le dejaron estos dos días de audiencia.

"No puedo decir lo que pasó en la audiencia, pero nos fue muy bien", mencionó el secretario de la FMF.

Asimismo, dejó clara la postura de la Federación, que no busca el regreso del ascenso y descenso, al señalar que tienen definidos sus argumentos y las propuestas que presentaron ante el TAS.

"Los jueces tienen toda la información de ambas partes y ellos decidirán. Les corresponde a ellos hacer su parte y, si están de acuerdo con nuestros lineamientos, esperamos que lo confirmen los jueces", expresó.

El ascenso y descenso en México continúa en incertidumbre. Después de esta segunda jornada de audiencia, habrá que esperar hasta enero de 2027 para conocer la resolución del TAS sobre un tema que ha generado polémica en el futbol mexicano desde la desaparición de este sistema.