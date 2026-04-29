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Tigres pone unpie en la final

Por El Universal

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Tigres pone unpie en la final

México.- Aunque la victoria fue por la mínima ventaja, sirve para estar más cerca de disputar la final.

Los Tigres derrotaron (0-1) al Nashville SC a domicilio y pusieron pie y medio en la disputa por el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Gracias a su jugador diferente, Ángel Correa, el conjunto felino consiguió lo necesario para salir con el puño en alto del Geodis Park y regresar a casa con el marcador global a su favor.

El gol de visitante que marcó el campeón del mundo podría ser clave para definir la eliminatoria.

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Ahora, el equipo de la Major League Soccer (MLS) tendrá que meterse al Volcán y derrotar por una diferencia de dos anotaciones, sin recibir, a Guido Pizarro y sus dirigidos.

Con la calidad que lo caracteriza, Angelito se despachó una extraordinario tanto, desde fuera del área.

El ex del Atlético de Madrid aprovechó una aguerrida recuperación de Juan Pablo Vigón y sólo tuvo que controlar el balón para animarse a disparar de primera intención.

Con un zurdazo imparable, Correa abrió el marcador (33´) en Tennessee y anotó el que podría ser el gol que marque la diferencia en la llave.

A pesar de que fue la única anotación del encuentro, la realidad es que los Tigres tuvieron más ocasiones para incrementar su ventaja.

Sin embargo, el portero estadounidense Brian Schwake estuvo atento en tres ocasiones para evitar la caída de su marco y para mantener una diferencia en el marcador no tan abultada.

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