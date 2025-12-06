Tigres y Cruz Azul, por boleto a la final

México.- Luego del empate en la cancha del Estadio Olímpico Universitario la Máquina de la Cruz Azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentan en el choque definitivo en busca del boleto a la gran final. En cuadro felino pisará la cancha de su campo Universitario para finiquitar su obra.

En el primer encuentro de esta semifinal los regios lograron sacar el empate de su visita a la Ciudad de México. Los capitalinos se vieron sorprendidos por un gol del argentino Ángel Correa quien aprovechó un error defensivo para callar el sonido de la Máquina.

Pero con el empuje de su afición los celestes no bajaron los brazos y desde los once pasos el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández desató la explosión celeste del recinto del Pedregal. Pareciera ventaja para los Tigres, porque para avanzar a Cruz Azul solo le queda ganar o ganar el empate no le favorece, con la igualada con o sin goles le beneficia a los Tigres por la posición en la tabla general.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón van a contracorriente, pero en 90 minutos tendrán que marcar para estar en la final. Para los de Guido Pizarro el panorama es solo mantener el empate y estarán en la gran final.

En las estadísticas cerrando en casa los Tigres tienen ventaja, luego de seis series de liguillas cuatro fueron para los regios y dos para los celestes. Nicolás Larcamón y Guido Pizarro disputan en su haber su segunda fase de semifinales.

En duelo definitivo está pactado por disputarse este sábado a las 21:10 horas en cancha del Estadio Universitario.