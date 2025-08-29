logo pulso
Tigres y Santos Laguna se enfrentan en el Estadio Corona

Los Tigres buscan arrebatarle los tres puntos al Santos Laguna en la Jornada 7 del Apertura 2025

Por El Universal

Agosto 29, 2025 08:25 a.m.
Tigres y Santos Laguna se enfrentan en el Estadio Corona

En actividad de la Jornada 7, los Tigres visitarán el estadio Corona en busca de arrebatarle los tres puntos al Santos Laguna, y seguir en la parte alta de la tabla general del Apertura 2025.

Los pupilos de Guido Pizarro, ante Mazatlán FC, empataron a dos goles la jornada pasada, resultado que no gustó a la afición felina por el rival al que enfrentaron.

Por su parte, los laguneros cayeron en su visita al Olímpico Benito Juárez (2-1), sumando su quinta derrota en el campeonato.

Tanto regios como coahuilenses requieren de la victoria por lo que el encuentro de este sábado será emocionante; el cual se podrá disfrutar a través de la señal del canal 5 de televisión abierta.

El Universal

