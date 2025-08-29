Jugará Orbelín Pineda Conference League

CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima semana serán compañeros en la Selección Mexicana, pero -por lo pronto- Orbelín Pineda le ha ganado la partida a César Huerta.

El AEK Atenas, club en el que milita el guerrerense, se impuso al Anderlecht, donde juega el “Chino”, (2-0, 3-1 global) para obtener la clasificación a la fase grupal de la Conference League, cuyo sorteo se llevará a cabo este día por la noche.

El empate conseguido en Bélgica (1-1) fue una buena renta para el conjunto griego, que aprovechó su localía para imponer condiciones y quedarse con el boleto.

Ambos jugadores mexicanos fueron titulares, pero Pineda resultó mucho más determinante para el AEK Atenas que Huerta con el Anderlecht.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido al dominio ejercido por los locales durante los primeros minutos, el “Chino” se vio obligado a apoyar en labores defensivas, lo que derivó en que recibiera una tempranera tarjeta amarilla (19’).

El canterano del Guadalajara sólo vio acción durante la primera mitad, ya que su desempeño no fue el adecuado.

En cambio, Orbelín fue una pieza clave en el esquema del entrenador Marko Nikolic, y lo dejó claro con la asistencia para el gol de Dereck Kutesa (48’), ese que definió el encuentro y la eliminatoria en favor de los locales.

Pineda jugó los 90 minutos y fue de los futbolistas más ovacionados después del silbatazo final, ya que ha tomado un nuevo aire en el conjunto griego.