Todo listo para la Copa Ryder de golf

FARMINGDALE, Nueva York.- A dos días del golpe de salida de la Copa Ryder, el duelo psicológico comenzó el miércoles, cuando el capitán europeo Luke Donald lanzó algunas indirectas sutiles sobre el pago por jugar durante su discurso en la ceremonia de apertura.

“Nos impulsa algo que el dinero no puede comprar”, afirmó Donald.

Europa, 1 arriba.

Y luego el capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, cometió el primer error de estos partidos cuando habló de estar cerca del green del hoyo 17 en Brookline en 1999, uno de los momentos más grandes en la historia de la Copa Ryder, solo para decir erróneamente que Justin Rose —no Justin Leonard— hizo el putt de 45 pies.

Europa, 2 arriba.

Las rondas de golf comienzan el viernes en el bullicioso Bethpage Black. Más de 5.000 aficionados que asistieron a la ceremonia hicieron sentir su presencia con constantes cánticos de “¡Estados Unidos!” y algunos abucheos para los europeos. Los abucheos más fuertes llegaron cuando ambos capitanes agradecieron a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien asistió a la ceremonia de presentación.