Todo un éxito el Duatlón Reto 27.5K Norte
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El Parque Tangamanga II de San Luis Potosí fue escenario del Duatlón Reto 27.5K Norte 2026, celebrado el domingo 18 de octubre, donde los participantes afrontaron una exigente prueba que combinó atletismo y ciclismo. La competencia reunió a deportistas en las modalidades de ruta, montaña y relevos mixtos, poniendo a prueba su resistencia física y capacidad competitiva.
El desafío consistió en completar un recorrido de 27.5 kilómetros, distribuido en 5 kilómetros de carrera atlética, 20 kilómetros de ciclismo y una última etapa de 2.5 kilómetros de carrera a pie. Los participantes recorrieron el circuito con el objetivo de registrar los mejores tiempos en sus respectivas categorías.
En la categoría de 30 a 39 años femenil, Diana Anguiano Gómez se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 1 hora, 10 minutos y 31 segundos, seguida de Viridiana Cerda, con 1:24:22. En la rama varonil, Miguel Ángel Márquez Alemán conquistó la victoria con 53:02, representando al Club Libanés; Erick Leyva Álvarez fue segundo con 56:17 y Manuel Alejandro Rodríguez terminó tercero con 59:57.
Dentro de la categoría de 40 a 49 años femenil, Rosalba Martínez Díaz se adjudicó el triunfo con un tiempo de 1:19:47, representando a Impresiones Posadas. En la rama varonil, Omar Carrizales Escobedo se llevó los máximos honores con 1:04:25, seguido por Gustavo Colín, con 1:08:07, y Jordan J. Ley Marcial, quien registró 1:09:54.
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En la categoría de 50 a 59 años femenil, Karla Leticia Urdapilleta Betancourt obtuvo el primer puesto con 1:16:39, mientras que Liliana Sánchez Flores finalizó segunda con 1:37:47. En la rama varonil, José Arturo Tovar Espinosa se proclamó ganador con 1:13:36; Álvaro Arroyo Abad ocupó el segundo sitio con 1:13:56 y Julio César Ruiz Sánchez completó el podio con 1:16:17.
Por su parte, en la categoría Libre femenil, Elisa Montanez Vázquez se llevó el primer lugar con 1:10:13, seguida de Mariana Maldonado Ramírez, con 1:15:32, y Cayetana Arroyo, con 1:45:04. En Libre varonil, Rodrigo Isaac Maya Escalante cruzó la meta en primer lugar con 57:04; Gael Valadez Díaz fue segundo con 59:39 y Antony Carranco Núñez terminó tercero con 1:00:58. En la modalidad de Mountain Bike, Sabino de Jesús Juárez Aranda encabezó los resultados con 1:19:37, seguido de Arturo Méndez Medina y Jaime Alejandro Rosas Loredo.
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