Todo un éxito la lid “Salud y Comunión”
La mañana de este domingo 24 de agosto, el Parque Tangamanga I fue escenario de la Carrera Ruta de la Esperanza para los Consagrados, organizada por la Fundación Salud y Comunión, la cual se celebró en distancias de 5 y 10 kilómetros, con la entusiasta participación de 300 corredores.
El evento tuvo un ambiente familiar y competitivo, donde atletas de distintas edades se dieron cita para formar parte de una justa que busca fomentar la actividad física y la convivencia comunitaria. En la distancia estelar de 10 kilómetros, se premiaron las siguientes categorías:
Resultados por categorías 10 KM: Femenil hasta 39 años. - 1er. Lugar Silvia Aylin Rodríguez Sabalija de Mayitos con un tiempo de 41:22; 2do. Lugar Alison Ramírez Ceja (Libre) con 42:24; 3er. Lugar Zyanya Sánchez Sandoval de Team Anibals con 44:17. Varonil hasta 39 años: 1er. Lugar René Vargas Najera de Joselos Team con 33:23; 2do.Lugar Kalid Galván de Zatopek con 34:46; 3er. Lugar Alfredo Alonso Pardo Pérez de Joselos Team con 37:17.
En la Femenil 40 a 49 años: 1. Aide Laura Hernández Rivera (Macs Team) con 40:51; 2. Imelda Pérez Yepez (Joselos Team) con 46:04; 3. Joana Ariadna García Camacho (Joselos Team) con 51:55. Varonil 40 a 49 años: 1. Ubaldo Iván Blanco Covarrubias (Joselos Team) con 34:52; 2. Tomás López Segura (Red Ambiental) con 37:20; 3. Juan Carlos Rocha Castillo (Team 50) con 38:51.
La Femenil 50 y más: 1. Rosa María López Mireles (Halcones) con 44:57; 2. Ma. Ruth Ramos Flores (Libre) con 49:22; 3. Sandra Elena de la Sota Rivera (Foxx Runner) con 1:20:19. Varonil 50 y más: 1. Zósimo Galván (Libre) con 40:35; 2. Arturo Cruz González (Armageddon) con 40:46; 3. Jesús Trejo Luján (Fénix Club) con un tiempo de 42:55.
