Toluca remonta y vence 2-1 a Juárez

Goles de Antonio Briseño y Paulinho llevaron al triunfo al actual campeón

Por AP

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Toluca remonta y vence 2-1 a Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- Antonio Briseño y Paulinho convirtieron las dianas con las que el campeón Toluca remontó para superar el miércoles 2-1 a Ciudad Juárez como visitante en el encuentro de ida de la serie de cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX.

Jesús Murillo puso adelante al conjunto fronterizo con un certero cabezazo a los tres minutos. La reacción escarlata a ese tanto de vestuario no se reflejó en el marcador sino hasta el complemento, cuando Briseño igualó con otro testarazo a los 56.

El portugués Paulinho, triple monarca de goleo del fútbol mexicano, concretó la vuelta en el marcador, con un sobresaliente recurso al adelantarse a su marcador para apenas desviar el esférico y mandarlo con la punta del botín a las redes a los 65.

Los Diablos Rojos tienen la mesa puesta para sellar su pase a las semifinales el sábado por la tarde, cuando sean anfitriones del duelo de vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Para Ciudad Juárez, que se quedó con el octavo sitio para la liguilla tras eliminar a Pachuca en el play-in, únicamente queda buscar la victoria por dos goles de diferencia, para superar en el global al monarca.

Toluca no salió del campo del Estadio Olímpico Benito Juárez con una victoria mucho más amplia sólo por la destacada actuación del arquero Sebastián Jurado, quien realizó desviadas salvadoras a disparoa de Diego Barbosa en la primera mitad.

El arquero de los Bravos evitó más daño en su arco durante el complemento a remates francos de gol de Robert Morales y a Nicolás Castro.

