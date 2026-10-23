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Toluca tendrá un partido en Qatar

Por El Universal

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Toluca tendrá un partido en Qatar
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      México.- Luego de semanas de incertidumbre, la FIFA confirmó oficialmente que el Toluca disputará uno de los partidos más importantes de su historia en Qatar, escenario que volverá a recibir un evento de talla internacional apenas cuatro años después de albergar la Copa del Mundo.

      Los Diablos Rojos, campeones de la Concacaf y clasificados a la Copa Intercontinental, emprenderán un largo viaje hasta Medio Oriente para afrontar un compromiso de máxima exigencia que podría colocarlos frente a algunos de los clubes más poderosos del planeta.

      Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la FIFA anunció que el conjunto dirigido por Antonio Mohamed enfrentará al campeón de la Copa Libertadores en el encuentro denominado "Derbi de las Américas", un choque que se celebrará en territorio qatarí y que marcará un momento histórico para la institución mexiquense.

      De acuerdo con el calendario establecido, el partido se disputará el 9 de diciembre. En caso de conseguir la victoria, Toluca avanzaría a la siguiente ronda, donde el 12 de diciembre podría medirse al Mamelodi Sundowns.

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      De superar ese desafío, los escarlatas tendrían la oportunidad de disputar la gran final del torneo frente al París Saint-Germain, en busca de la gloria internacional.

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