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Plantea Galindo "ley seca" en días de partidos de México

El edil informó que el operativo de seguridad "Euforia" será reforzado

Por Rolando Morales

Junio 29, 2026 01:40 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foro: Pulso

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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos planteó la posibilidad de establecer una "ley seca" durante los días en que juegue la Selección Mexicana, al considerar que esta medida ayudaría a reducir incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante los festejos masivos en la capital potosina.

      De cara al próximo encuentro de México, el edil informó que el operativo de seguridad "Euforia" será reforzado, ya que se espera una mayor presencia de personas en las calles.

      Explicó que el esquema se diseñó con la participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Municipal; sin embargo, reconoció que la estrategia se encuentra limitada por la ausencia de corporaciones estatales. "La verdad es que estamos muy solos en el operativo", expresó.

      Galindo Ceballos señaló que, aunque en celebraciones anteriores hubo desorden y una alta concentración de asistentes, no se registraron lesionados de gravedad, únicamente personas con heridas menores. No obstante, indicó que el operativo deberá estar "más afinado" para contener posibles riesgos, debido a que se prevé una asistencia mayor en caso de un nuevo triunfo de la selección.

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      El presidente municipal hizo un llamado a la población para celebrar con responsabilidad y evitar conductas que pongan en peligro a familias, niñas, niños y negocios.

      Asimismo, advirtió que no se permitirá la venta de cerveza en banquetas o espacios públicos, luego de detectar establecimientos que ofrecían bebidas alcohólicas al exterior de sus locales durante los festejos.

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      La medida de ley seca en el Centro Histórico de CDMX inicia el 24 de junio a las 15:00 horas y termina el 25 a las 7:00 horas.

      En este contexto, afirmó que impulsaría una recomendación para aplicar una "ley seca" en San Luis Potosí, similar a la que se promueve en la Ciudad de México, aunque aclaró que corresponde a la Dirección de Gobernación emitir una disposición de este tipo.

      Añadió que durante el último partido fueron recolectadas 10 toneladas de basura en avenida Carranza y la glorieta Bocanegra, por lo que insistió en la necesidad de celebrar con orden y con menor consumo de alcohol para evitar afectaciones a la seguridad y al entorno urbano.

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