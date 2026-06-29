Ataques del crimen buscan repliegue de la GCE: Juárez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que se han destinado 6 millones de pesos para policías caídos en el cumplimiento de su deber, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), atribuyó que el reciente ataque mortal en San Ciro de Acosta se perpetró para que la GCE se repliegue.

El mandatario estatal refirió que, en la actualidad cuando un oficial estatal fallece durante labores de seguridad su familia accede a un seguro de vida por un millón de pesos, una casa y otras prestaciones complementarias.

Anunció que la SSPC y la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado trabajan en elaborar un decreto administrativo, a fin de generar retroactividad en cuanto el apoyo de vivienda a policías muertos en años previos a la entrada en vigor de la cobertura.

"Nosotros estamos cumpliendo y vamos a cumplir con todos los apoyos a los policías. Creo que, es algo que solamente esta administración se atrevió a hacer; anteriormente no tenían apoyo de ningún tipo", consideró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Desmiente la GCE abandono de policía herido en ataque El agente estaba en clínica privada y en su ingreso al IMSS le detectaron pulmonía

Por separado, el mando policial sentenció que las agresiones del crimen organizado en contra de los elementos estatales, se deben al combate frontal de células delictivas para que el estado se repliegue de zonas donde operan.

"Pero resulta todo lo contrario, porque ahora lo vamos hacer y no lo vamos a permitir, que, por estar agresiones, nosotros replegarnos. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo y vamos a impedir que estos sujetos dañen a la sociedad", remató.

Además de sostener que la SSPC mantiene seguimiento médico del elemento lesionado en el atentado, precisó que se mantiene la búsqueda de los agresores en coordinación con la Policía de Investigación (PDI).

"Tenemos ya algunas detenciones y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que ha estado informando de estas puestas a disposición. La localización de uno de los agresores", remató.