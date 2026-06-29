logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Fotogalería

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fueron tres los ataques mortales en La Pila: FGE

"Todos ellos, de acuerdo con las investigaciones, tienen relación", señaló García Cázares

Por Rubén Pacheco

Junio 29, 2026 01:39 p.m.
A
María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el asesinato de cuatro personas suscitado hace unos días en la delegación capitalina La Pila, derivado de las primeras indagatorias se presume que están relacionados entre sí, adujo María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Describió que el pasado 26 de junio la Policía de Investigación (PDI) inicialmente tuvo conocimiento cerca de la medianoche de un ataque armado en un domicilio, en donde se localizaron dos cadáveres de un hombre y una mujer.

      Más tarde, se confirmó la ejecución de una mujer en la carretera 57 cerca de dicha demarcación; así como un tercer hombre asesinado a balazos dentro de una casa en la cabecera delegacional, complementó.

      Es decir, se trató de tres ataques armados directos y no dos, como se había difundido en diversos medios de medios de información.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La fiscal general evitó confirmar si las agresiones mortales están vinculadas con la delincuencia organizada para no afectar la secrecía de la indagatoria penal, sin embargo, aseveró que existen algunas líneas de investigación en proceso de desahogo.

      "Todos ellos, de acuerdo con las investigaciones, tienen relación. Se está realizando, pues la búsqueda de indicios y estamos en la investigación inicial", exteriorizó.

      LEA TAMBIÉN

      Ejecutan a cuatro durante jornada violenta en La Pila

      En distintos ataques armados, dos parejas fueron asesinadas en esa demarcación

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fueron tres los ataques mortales en La Pila: FGE
      Fueron tres los ataques mortales en La Pila: FGE

      Fueron tres los ataques mortales en La Pila: FGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      "Todos ellos, de acuerdo con las investigaciones, tienen relación", señaló García Cázares

      Video | Autorizada, toma para recarga de patrulla: SSPC
      Video | Autorizada, toma para recarga de patrulla: SSPC

      Video | Autorizada, toma para recarga de patrulla: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      La conexión fue habilitada durante la rehabilitación de la Casona de Avenida Carranza, explicó Villa Gutiérrez

      Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad
      Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad

      Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC implementa cierres y abanderamiento para garantizar la seguridad de los participantes

      Familia sufre volcadura en libramiento de Ciudad Valles
      Familia sufre volcadura en libramiento de Ciudad Valles

      Familia sufre volcadura en libramiento de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves, pero no fue necesario su traslado hospitalario