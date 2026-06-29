Fueron tres los ataques mortales en La Pila: FGE
"Todos ellos, de acuerdo con las investigaciones, tienen relación", señaló García Cázares
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En el asesinato de cuatro personas suscitado hace unos días en la delegación capitalina La Pila, derivado de las primeras indagatorias se presume que están relacionados entre sí, adujo María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Describió que el pasado 26 de junio la Policía de Investigación (PDI) inicialmente tuvo conocimiento cerca de la medianoche de un ataque armado en un domicilio, en donde se localizaron dos cadáveres de un hombre y una mujer.
Más tarde, se confirmó la ejecución de una mujer en la carretera 57 cerca de dicha demarcación; así como un tercer hombre asesinado a balazos dentro de una casa en la cabecera delegacional, complementó.
Es decir, se trató de tres ataques armados directos y no dos, como se había difundido en diversos medios de medios de información.
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La fiscal general evitó confirmar si las agresiones mortales están vinculadas con la delincuencia organizada para no afectar la secrecía de la indagatoria penal, sin embargo, aseveró que existen algunas líneas de investigación en proceso de desahogo.
"Todos ellos, de acuerdo con las investigaciones, tienen relación. Se está realizando, pues la búsqueda de indicios y estamos en la investigación inicial", exteriorizó.
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