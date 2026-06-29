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Tenistas en Wimbledon terminan protesta por premios y vuelven a medios

El aumento del 20% en premios no fue suficiente, pero el diálogo permitió levantar la restricción en medios.

Por AP

Junio 29, 2026 12:25 p.m.
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Tenistas en Wimbledon terminan protesta por premios y vuelven a medios
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      Los principales tenistas en Wimbledon han decidido poner fin a su protesta por el dinero de los premios y ya no limitarán sus apariciones ante los medios durante la primera semana del torneo de Grand Slam.

      En un comunicado emitido el lunes, la firma asesora que representa a los jugadores indicó que la decisión se produce tras "reuniones constructivas" con el All England Club durante el fin de semana.

      Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club, manifestó que estaba "realmente satisfecha" con la decisión de los jugadores.

      "Creo que es una gran noticia que nosotros y ellos ahora podamos concentrarnos simplemente en el campeonato y en el tenis", afirmó Bolton. "Hemos tenido algunas conversaciones muy fructíferas durante el fin de semana. Han sido muy positivas".

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      La mayoría de los jugadores ubicados en el top 10 del ranking habían señalado que limitarían sus apariciones ante los medios después de los partidos a 15 minutos durante la primera semana del torneo, como continuación de una protesta que comenzó en el Abierto de Francia. Los jugadores han argumentado que su parte de los ingresos de los torneos de Grand Slam es inferior al 15% y debería ser mayor.

      También han pedido mayores aportes a un fondo de bienestar para los jugadores.

      Wimbledon anunció este año un aumento del 20% en el total del dinero en premios y los organizadores expresaron su decepción por la decisión de los jugadores de continuar con su protesta.

      Pero nuevas conversaciones durante el fin de semana resultaron productivas, aunque el comunicado indicó que "los asuntos de fondo siguen sin resolverse".

      "El diálogo constructivo con Wimbledon y los otros Grand Slams continuará", señaló el comunicado. "Los jugadores y el Club no harán más comentarios por el momento".

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