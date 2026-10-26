Tres Regalos escala al tercer lugar

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Al cumplirse medio centenar de competencias del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves", celebrado en la Arena Potosí, la lucha por los boletos a la siguiente fase mantiene una creciente exigencia en la recta final de la etapa eliminatoria. La incorporación de dos nuevos equipos a la zona de clasificación de la categoría AAA elevó a 339 puntos la marca mínima para aspirar a las semifinales.

La clasificación continúa encabezada por Tamaulipecos, de Tamaulipas, poseedor del récord histórico, con 457 unidades. En el segundo puesto aparece el campeón defensor, El Soyate, de Zacatecas, con 423 puntos, mientras que Tres Regalos, de Quintana Roo, escaló al tercer lugar con 421. Grupo Violante, de Guanajuato, ocupa la cuarta posición con 396 tantos y el anfitrión RG2, de San Luis Potosí, se ubica quinto con 383 unidades.

La destacada actuación de Tres Regalos comenzó con la cala de caballo de 38 puntos de Marco Alonso Romo León, seguida de dos piales acertados por Luis Ángel Briseño Gaviño, que aportaron 35 unidades. En la suerte de colas, el conjunto quintanarroense registró 128 puntos, la mejor cifra del certamen hasta el momento, gracias a los 45 de Juan Manuel Cervantes Oropeza, los 42 de Luis Miguel Basurto y los 41 de Miguel Cabral Reveles. Posteriormente, Carlos Flores de La Rosa sumó 18 en la jineteada de toro, y la terna quedó completada con el lazo cabecero de 29 puntos de Basurto y el pial en el ruedo de 31 de Cabral Reveles.

En la recta final de su participación, Rodolfo Rocha González aportó 18 puntos en la jineteada de yegua, mientras que Luis Briseño destacó con cuatro manganas: dos a pie que sumaron 51 unidades y dos a caballo para otras 49. Guillermo Linares Guevara cerró la cuenta con 24 puntos en el paso de la muerte, para que Tres Regalos alcanzara los 421 puntos y se instalara entre los principales contendientes de la categoría AAA, en una clasificación que promete una intensa disputa por avanzar a la siguiente ronda.

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