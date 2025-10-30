Tricolor Sub-17 avanza a cuartos

CIUDAD DE MÉXICO.- Paraguay llegó a los octavos de final en el Mundial Sub-17 de manera invicta, pero se encontró con un aguerrido y ordenado equipo mexicano, que le presentó a la derrota.

El Tricolor se impuso (1-0) a las sudamericanas con un gol de Berenice Ibarra en el primer tiempo, suficiente para sellar su boleto a los cuartos de final, donde ahora enfrentará a la poderosa Italia, la tarde del domingo.

Con tres victorias y un descalabro, las dirigidas por Miguel Gamero siguen con vida en el Mundial Sub-17, después de un encuentro en el que fueron superiores y lograron doblegar a las guaraníes, quienes —sin embargo— lucharon hasta el último segundo. La Selección Mexicana abrió el marcador al minuto 17, en un tiro de esquina. Ibarra, futbolista del Pachuca, remató sola a segundo poste y venció a la guardameta guaraní, quien pudo haber hecho más en su intento por detener el esférico, pero falló.

En la parte complementaria, ambos equipos se salvaron, pero la zaga mexicana se mostró superior y detuvo los embates paraguayos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, México sueña con seguir avanzando en la justa mundialista. Con este triunfo, supera por mucho lo hecho en las pasadas ediciones de India 2022 y República Dominicana 2024, en las que el Tricolor se quedó en fase de grupos.

Su mejor participación fue en Uruguay 2018, cuando finalizó subcampeón, luego de caer en la final con España. El domingo, busca el pase a semis.