logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan los Tigres ante Rangers, 3-0

Por AP

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan los Tigres ante Rangers, 3-0
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ARLINGTON.- Riley Greene conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, Jack Flaherty lanzó pelota de tres imparables durante 5 2/3 innings y los Tigres de Detroit vencieron 3-0 a los Rangers de Texas el sábado.

      Tyler Holton retiró al único bateador que enfrentó tras relevar a Flaherty, antes de que el venezolano Keider Montero lanzara tres entradas sin hit, con una base por bolas, para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas y completar la séptima blanqueada de los Tigres en la temporada.

      Flaherty (2-8) ponchó a cinco sin otorgar boletos, aunque golpeó a un bateador. El derecho ha trabajado al menos cinco innings sin permitir carrera en sus dos aperturas desde que salió de la lista de lesionados por una distensión en el pie izquierdo. Tiene marca de 2-1 en sus últimas cinco aperturas después de llegar a junio con récord de 0-7 en sus primeras 12 salidas.

      Cal Quantrill (3-1) realizó su tercera apertura consecutiva por Texas en lugar del lesionado Jack Leiter. Quantrill ponchó a dos, dio una base por bolas y golpeó a un bateador, mientras permitió tres hits y tres carreras —dos limpias— en cinco episodios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los Rangers se quedaron sin anotar por sexta vez en la temporada. Esto ocurrió dos días después de que conectaran 17 imparables, su máximo del año, para ganar el primer juego de la serie 10-4, antes de que el duelo se pausara el viernes por un partido de la Copa del Mundo disputado en el estadio contiguo, sede de los Cowboys de Dallas de la NFL.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon
      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      SLP

      AP

      Serena Williams abandonó el dobles junto a Venus por una lesión en la rodilla derecha.

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial
      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      SLP

      El Universal

      El Tricolor intentará sellar su pase a Cuartos de Final manteniendo su invicto en el Estadio Ciudad de México.

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026
      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Fidalgo asegura que el plantel está preparado para enfrentar a una potencia en los octavos de final y sueña con avanzar a cuartos.

      Antonelli partirá primero en Silverstone
      Antonelli partirá primero en Silverstone

      Antonelli partirá primero en Silverstone

      SLP

      EFE

      Sainz arrancará decimoquinto y Alonso vigésimo segundo en el circuito inglés.