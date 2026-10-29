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Triunfan Sixers ante los Pacers

Maxey anota 27 puntos, incluidos dos triples en el último minuto y medio

Por AP

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Triunfan Sixers ante los Pacers
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      INDIANÁPOLIS.- Tyrese Maxey anotó 27 puntos, incluidos dos triples en el último minuto y medio, para impulsar a los 76ers de Filadelfia a una victoria por 114-109 sobre los Pacers de Indiana la noche del miércoles.

      Joel Embiid registró 21 unidades y 11 rebotes por los 76ers, que se recuperaron de un pésimo inicio en la segunda mitad. Jaylen Brown sumó 20 tantos y 10 rebotes, Anfernee Simons anotó 20 desde la banca y LeBron James agregó 13 puntos y 10 asistencias.

      El segundo triple de Maxey le dio a los 76ers una ventaja de 112-106 con 46 segundos por jugar.

      El base de los Pacers Tyrese Haliburton quedó fuera por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, comentó que esperaba que Haliburton esté fuera al menos dos semanas. Andrew Nembhard regresó tras perderse la derrota del lunes en Milwaukee por molestias en el cuello y terminó con 18 puntos y 14 asistencias. Pascal Siakam, quien quedó fuera por faltas con 12 segundos restantes, lideró a los Pacers con 26 puntos y 11 rebotes. Aaron Nesmith añadió 18 puntos. El pívot de los Pacers Ivica Zubac también se perdió su segundo partido consecutivo por un esguince en el tobillo izquierdo.

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