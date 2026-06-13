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Turquía, con Güler a la cabeza, va por la victoria

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Turquía, con Güler a la cabeza, va por la victoria
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Con la motivación de regresar a una Copa del Mundo 24 años después, Turquía cierra las actividades del Grupo D con el choque frente a Australia.

      Los turcos presumen una generación que promete mucho, encabezada por el joven baluarte del Real Madrid, Arda Güler, respaldado por elementos de mucha experiencia como Hakan Calhanoglu o Caglar Soyuncu.

      La última ocasión que los otomanos estuvieron en una justa de verano de la FIFA se remonta a la edición de Corea-Japón 2002, donde fueron una de las grandes sorpresas al quedar en el tercer lugar. En semifinales, Brasil que a la postre fue campeón, sufrió para derrotarlos (1-0).

      El equipo de la luna y la estrella sabe que será importante sacar tres puntos, sobre todo por el resultado de Estados Unidos. La pelea por el liderato será muy reñida y titubear podría salir caro en sus aspiraciones de avanzar de ronda.

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