Turquía, con Güler a la cabeza, va por la victoria

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con la motivación de regresar a una Copa del Mundo 24 años después, Turquía cierra las actividades del Grupo D con el choque frente a Australia.

Los turcos presumen una generación que promete mucho, encabezada por el joven baluarte del Real Madrid, Arda Güler, respaldado por elementos de mucha experiencia como Hakan Calhanoglu o Caglar Soyuncu.

La última ocasión que los otomanos estuvieron en una justa de verano de la FIFA se remonta a la edición de Corea-Japón 2002, donde fueron una de las grandes sorpresas al quedar en el tercer lugar. En semifinales, Brasil que a la postre fue campeón, sufrió para derrotarlos (1-0).

El equipo de la luna y la estrella sabe que será importante sacar tres puntos, sobre todo por el resultado de Estados Unidos. La pelea por el liderato será muy reñida y titubear podría salir caro en sus aspiraciones de avanzar de ronda.

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