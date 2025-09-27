Va Miky Pérez por el triunfo en la Super Copa

La recta final de la temporada de la Super Copa se acerca y el autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc, Puebla, será sede de la penúltima cita del calendario. El joven piloto potosino Miky Pérez se reporta listo para regresar a la actividad y buscar un lugar en el podio durante la doble jornada de la Fórmula 5, a bordo de su monoplaza número 18.

Pérez participará en las fechas 7 y 8 de la categoría Pro 1, programadas para el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Su equipo, el MAO Racing, viajará desde el jueves a Puebla con el objetivo de realizar prácticas previas y afinar detalles antes de la calificación y la primera carrera.

En entrevista, el piloto potosino destacó lo que ha significado este año en su trayectoria: “Se fue rápido la temporada, ha sido un año complicado, de adaptación y aprendizaje. Poco a poco nos hemos acoplado a la categoría estelar de la Fórmula 5, apenas es mi segundo año enfrentando a pilotos con mucha experiencia, pero me siento fuerte. Este 2025 nos ha dejado diversos resultados que me han hecho madurar como piloto”, señaló.

Pérez también recordó su desempeño en la pista poblana la temporada pasada: “El año pasado tuvimos un gran rendimiento en este autódromo, remontamos hasta llegar a cuarto lugar, aunque la carrera terminó en bandera roja cuando teníamos ritmo para pelear el triunfo. Nos quedamos con la espinita y ahora vamos por la revancha”.

El piloto subrayó la importancia del acompañamiento de Enrique Reyna Jr., con quien mantiene una sólida comunicación en pista: “Me sigue transmitiendo todo su conocimiento, espero que pueda quedarse con el campeonato. Por mi parte, seguiré sumando experiencia y buscando consolidarme”.