Colapsa mina en Nigeria; 15 fallecidos

Lagos, Nigeria.- Al menos 15 personas murieron y otras 50 quedaron atrapadas tras el derrumbe de una mina de oro en el noroeste de Nigeria, confirmó la Asociación de Pequeños Mineros de Nigeria.

La terrible tragedia ocurrió en la zona de Maru, en el estado de Zamfara, situado en el noroeste del país africano.

“Sí, hasta el momento se ha rescatado a 15 mineros de los escombros, mientras que más de 50 siguen atrapados. Es muy triste que la mina se derrumbara mientras la gente trabajaba allí”, declaró a EFE por teléfono Ibrahim Kolo, miembro de la sección de la Asociación de Pequeños Mineros de Nigeria en Zamfara.

“Unos 90 mineros se encontraban en el lugar (...) cuando se derrumbó. Más de 16 mineros han sido rescatados”, precisó Kolo, quien añadió que los equipos de emergencia siguen trabajando en la mina para rescatar a otros mineros atrapados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro miembro de la asociación, Mustapha Aliu, indicó que tres de sus colegas siguen atrapados en el foso colapsado.

“Es una tragedia. No he dormido desde el accidente de ayer. Sólo Alá sabe por qué ocurrió. Ayer y esta mañana se sacaron más cuerpos. Rezo para que mis tres amigos, entre los muchos atrapados, sean rescatados”, comentó Aliu a EFE por teléfono.