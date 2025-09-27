logo pulso
Seguridad

Cae supuesto homicida de Villa de Reyes

Hace un año baleó a la víctima en la localidad de El Mirador

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Cae supuesto homicida de Villa de Reyes

Un sujeto investigado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado.

   La Policía de Investigación tuvo conocimiento que los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2024 en la localidad El Mirador, municipio de Villa de Reyes, donde ahora el imputado habría interceptado al afectado que se desplazaba a bordo de su vehículo, y aparentemente detonó un arma de fuego en su contra logrando lesionarlo; más tarde, la víctima falleció en el nosocomio al que fue trasladada.

   La Policía de Investigación logró ubicar a Juventino “N”, en la localidad Emiliano Zapata de la misma demarcación, donde fue informado del motivo de su captura, de los derechos que le asisten, y posteriormente trasladado a una revisión médica.

    Su detención quedó registrada en la base nacional de personas en detención, para finalmente ser puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro Penitenciario de la Delegación La Pila, donde permanecerá en espera de la audiencia inicial. 

