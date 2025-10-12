Vacherot supera a Novak Djokovic

logo pulso
Por AP

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
SHANGHÁI.- Dos primos se enfrentarán en la final del Masters de Shanghái después de que Valentin Vacherot, que venía de la clasificación, sorprendiera el sábado a un lesionado Novak Djokovic y su pariente Arthur Rinderknech remontara para vencer a Daniil Medvedev.

Vacherot, clasificado en el puesto 204 del mundo, logró la victoria más importante de su carrera al vencer por 6-3, 6-4 a Djokovic, que buscaba sumar a sus 100 títulos de carrera. Vacherot de 26 años va por su primero.

Un par de horas después de vencer a Djokovic, Vacherot regresó a la cancha y abrazó a Rinderknech para celebrar la remontada de su primo por 4-6, 6-2, 6-4 sobre Medvedev y disfrutar del inusual momento.

Vacherot, originario de Mónaco, llegó al torneo como un suplente en la fase de clasificación, pero está teniendo una semana de ensueño, que incluyó una victoria en cuartos de final sobre Holger Rune.

Djokovic, de 38 años, estuvo ralentizado durante todo el partido por un dolor en la cadera. Solicitó un tiempo médico después de quedar atrás 4-3 en el primer set. Ganó solo un punto en los siguientes dos juegos.

Sin embargo, el cuatro veces campeón del torneo no puso como excusa sus problemas físicos.

“Todo se trata de él”, dijo Djokovic. “Le deseo lo mejor en la final, y hoy ganó el mejor jugador.

“Pasar de las clasificaciones es una historia increíble”, añadió el ganador de 24 títulos de Grand Slam. “Le dije en la red que ha tenido un torneo increíble, pero más aún su actitud es muy buena, y su juego también fue asombroso”.

