Valencia CF Soccer Camp llega a SLP

El prestigioso Valencia CF Soccer Camp llegará por primera vez a San Luis Potosí del 13 al 17 de noviembre de 2025, ofreciendo una experiencia de formación de alto nivel para niñas, niños y jóvenes futbolistas en las modernas instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí.

El campamento se desarrollará bajo la supervisión de José Joaquín Giménez, coordinador de programas de la Valencia CF Academy, y contará con entrenadores certificados con amplia experiencia en el desarrollo de talento juvenil.

Durante cinco días, los participantes recibirán entrenamiento técnico, táctico y físico inspirado en la metodología oficial del Valencia Club de Futbol, uno de los equipos más emblemáticos de La Liga española y cuya academia está considerada entre las cuatro mejores de Europa.

En conferencia de prensa, David López, coordinador técnico de la Academia de Valencia CF en México, destacó la importancia de este proyecto: “Buscamos que los jugadores y jugadoras tengan su primera toma de contacto con nuestra metodología, basada en la mejora técnica, táctica y física, junto con el desarrollo cognitivo que lleva a un mayor entendimiento del juego y de los subsistemas dentro del campo.”

Por su parte, Alejandra Maffey, directora de Valencia CF Soccer Camp México, señaló que el evento representa mucho más que un programa deportivo: “Este camp no es solo una experiencia de futbol, sino una oportunidad para vivir los valores del Valencia: Sentimiento, Valentía y Hermandad. Queremos que los jóvenes vivan el futbol como se siente en uno de los clubes más históricos de España”.

Además, los nacidos en 2014 tendrán la posibilidad de ser seleccionados para representar a México en la World Cup Valencia CF 2026, siguiendo el ejemplo del potosino Rodolfo Amaro, quien ya forma parte de esta selección. Mientras que las categorías 2015, 2016 y 2017 podrán participar en la Youth World Cup en Nueva York.

Detalles del evento: Fechas: del 13 al 17 de noviembre de 2025. Sede: Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí. Horarios: Jueves y viernes de 15:00 a 20:00 hrs, Sábado y domingo de 9:00 a 18:00 hrs, Lunes de 9:00 a 15:00 hrs. Edades: de 5 a 18 años (divididos por categorías). Inscripciones y costos: disponibles en www.valenciacfmexico.com. Los interesados pueden obtener más información o registrarse en el sitio web oficial o contactarse al correo: contacto@valenciacfmexico.com.