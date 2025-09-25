Vapulean los Medias Rojas a Azulejos

TORONTO.- Garrett Crochet lanzó ocho entradas en blanco, Masataka Yoshida y el venezolano Carlos Narváez conectaron vuelacercas y los Medias Rojas de Boston vencieron el miércoles 7-1 a los decaídos Azulejos de Toronto.

Trevor Story sumó tres hits por Boston, que ganó por cuarta vez en cinco juegos y se acercó a asegurar un comodín de la Liga Americana.

Crochet (18-5) ponchó a seis, no dio bases por bolas y permitió tres hits para ganar su quinta decisión consecutiva.

Isiah Kiner-Falefa conectó un jonrón contra Payton Tolle en el noveno capítulo por Toronto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los decaídos Azulejos perdieron por sexta vez en siete juegos. Han anotado una carrera o menos en todas esas derrotas.

Comenzaron el día con el mejor récord de la Liga Americana y una ventaja de un juego sobre los Yankees de Nueva York en el Este de la Liga Americana.