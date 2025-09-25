Vapulean los Medias Rojas a Azulejos
TORONTO.- Garrett Crochet lanzó ocho entradas en blanco, Masataka Yoshida y el venezolano Carlos Narváez conectaron vuelacercas y los Medias Rojas de Boston vencieron el miércoles 7-1 a los decaídos Azulejos de Toronto.
Trevor Story sumó tres hits por Boston, que ganó por cuarta vez en cinco juegos y se acercó a asegurar un comodín de la Liga Americana.
Crochet (18-5) ponchó a seis, no dio bases por bolas y permitió tres hits para ganar su quinta decisión consecutiva.
Isiah Kiner-Falefa conectó un jonrón contra Payton Tolle en el noveno capítulo por Toronto.
Los decaídos Azulejos perdieron por sexta vez en siete juegos. Han anotado una carrera o menos en todas esas derrotas.
Comenzaron el día con el mejor récord de la Liga Americana y una ventaja de un juego sobre los Yankees de Nueva York en el Este de la Liga Americana.
