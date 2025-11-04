logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vázquez y Genoa logran victoria

Por AP

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Vázquez y Genoa logran victoria

SASSUOLO, Italia.- Genoa logró su primera victoria de la temporada al vencer el lunes 2-1 a Sassuolo gracias a un gol de último minuto y que lo sacó del fondo de la Serie A.

Fue particularmente gratificante para el técnico interino Roberto Murgita, quien reemplazó a Patrick Vieira después de que el otrora mediocampista de Arsenal y de la selección de Francia fuera despedido la semana pasada.

Con su primera victoria en la liga italiana desde mayo, Genoa subió al 18vo lugar en la tabla de 20 equipos, un punto por delante de Verona y dos por encima del colista Fiorentina.

Aunque no ha ganado desde mayo, el visitante Genoa comenzó de manera prometedora con un tiro de esquina. El despeje del arquero Arijanet Muric quedó a los pies de Ruslan Malinovskyi, quien clavó un magnífico disparo al ángulo superior desde unos 25 metros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Domenico Berardi igualó para Sassuolo dos minutos después del descanso, pero el cabezazo de Leo Østigård en el tiempo de descuento desató escenas de júbilo en el banquillo de Genoa.

Sassuolo marcha en el 11mo puesto.

Lazio, invicto en seis partidos

La Lazio venció 2-0 a Cagliari para extender la racha invicta del club romano a seis partidos.

El delantero danés Gustav Isaksen abrió el marcador a los 65 minutos cuando se internó desde la derecha y, tras una buena maniobra, curvó el balón a la portería.

Mattia Zaccagni anotó el segundo en el tiempo de descuento al aprovechar un mal pase hacia atrás y que disparó al ángulo superior.

La Lazio se mostró como el equipo más peligroso durante todo el partido. El equipo de Maurizio Sarri enfrenta un noviembre desafiante que continúa el próximo domingo con un partido de visitante contra el Inter de Milán y termina con otro encuentro fuera de casa contra el AC Milan.

Cagliari estaba en el 15to lugar y sin una victoria en la liga desde el 19 de septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rompen Cardinals su mala racha
Rompen Cardinals su mala racha

Rompen Cardinals su mala racha

SLP

AP

Vencen de visitantes a unos inoperantes Cowboys de Dallas

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama
Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

SLP

AP

El ex lanzador de Dodgers va junto a Carlos Delgado, Jeff Kent y Gary Sheffield

Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla
Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

SLP

Romario Ventura

Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL
Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL

Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL

SLP

AP

Se pone en marcha la cuarta fecha del máximo torneo de clubes de futbol