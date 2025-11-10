El Madrid tropieza de nuevo

MADRID.- El Real Madrid no pudo pasar del empate 0-0 en su visita el domingo al Rayo Vallecano en La Liga española, el segundo tropiezo seguido del equipo de Xabi Alonso tras perder ante Liverpool a mitad de semana en la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y demás socios en el ataque del Madrid sufrieron para generar ocasiones de peligro. Volvieron a quedarse sin marcar tras haber encontrado la red en todos los partidos de esta temporada hasta la derrota 1-0 en Liverpool el martes.

“Sabemos donde estamos, en los momentos buenos y los malos hay que saber equilibrarlos, convivimos con esta exigencia máxima”, señaló el técnico madridista Xabi Alonso.

El Madrid sigue en la cima de la Liga española, cinco puntos por delante de Villarreal, que ocupa el segundo lugar. El Barcelona puede acercarse a tres puntos del líder si vence al Celta de Vigo más tarde el domingo.

Los merengues habían ganado 13 de sus 15 partidos en todas las competiciones esta temporada. Los únicos reveses fueron contra Liverpool y el Atlético de Madrid, un 5-2 por La Liga en septiembre.