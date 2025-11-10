logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Madrid tropieza de nuevo

Por AP

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
El Madrid tropieza de nuevo

MADRID.- El Real Madrid no pudo pasar del empate 0-0 en su visita el domingo al Rayo Vallecano en La Liga española, el segundo tropiezo seguido del equipo de Xabi Alonso tras perder ante Liverpool a mitad de semana en la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y demás socios en el ataque del Madrid sufrieron para generar ocasiones de peligro. Volvieron a quedarse sin marcar tras haber encontrado la red en todos los partidos de esta temporada hasta la derrota 1-0 en Liverpool el martes.

“Sabemos donde estamos, en los momentos buenos y los malos hay que saber equilibrarlos, convivimos con esta exigencia máxima”, señaló el técnico madridista Xabi Alonso.

El Madrid sigue en la cima de la Liga española, cinco puntos por delante de Villarreal, que ocupa el segundo lugar. El Barcelona puede acercarse a tres puntos del líder si vence al Celta de Vigo más tarde el domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los merengues habían ganado 13 de sus 15 partidos en todas las competiciones esta temporada. Los únicos reveses fueron contra Liverpool y el Atlético de Madrid, un 5-2 por La Liga en septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dolphins rompen racha de derrotas
Dolphins rompen racha de derrotas

Dolphins rompen racha de derrotas

SLP

AP

Landon Norris gana Gran Premio de Brasil
Landon Norris gana Gran Premio de Brasil

Landon Norris gana Gran Premio de Brasil

SLP

AP

El británico firmó un fin de semana perfecto en el mítico Circuito de Interlagos

Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR
Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR

Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR

SLP

Romario Ventura

El piloto potosino logra su primer título en la categoría

Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca
Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca

Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca

SLP

Romario Ventura

Con emocionantes duelos en el Torneo Mictlán, en la categoría Estelar