Auxilian a ancianito extraviado en la Col. Valle Dorado

Oficiales de la Policía Municipal de la capital brindaron auxilio a un hombre de la tercera edad que se encontraba extraviado en calles de la colonia Valle Dorado.

El hombre, de 73 años de edad y originario del municipio de Tampacán, fue localizado desorientado en la calle Acerina, donde solicitó apoyo a vecinos para regresar a su domicilio.

De inmediato, los colonos dieron aviso a los oficiales municipales, quienes lo trasladaron al Juzgado Cívico para su valoración médica y la localización de sus familiares.

Tras las indagatorias, se logró contactar a sus familiares -residentes en la capital- quienes se encontraban en proceso de emitir una ficha de búsqueda por su no localización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el adulto mayor fue entregado en buen estado a sus seres queridos, quienes agradecieron la atención y el respaldo recibido por parte de la corporación.