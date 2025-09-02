logo pulso
Seguridad

Auxilian a ancianito extraviado en la Col. Valle Dorado

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Oficiales de la Policía Municipal de la capital brindaron auxilio a un hombre de la tercera edad que se encontraba extraviado en calles de la colonia Valle Dorado.

El hombre, de 73 años de edad y originario del municipio de Tampacán, fue localizado desorientado en la calle Acerina, donde solicitó apoyo a vecinos para regresar a su domicilio.

De inmediato, los colonos dieron aviso a los oficiales municipales, quienes lo trasladaron al Juzgado Cívico para su valoración médica y la localización de sus familiares.

Tras las indagatorias, se logró contactar a sus familiares -residentes en la capital- quienes se encontraban en proceso de emitir una ficha de búsqueda por su no localización.

Finalmente, el adulto mayor fue entregado en buen estado a sus seres queridos, quienes agradecieron la atención y el respaldo recibido por parte de la corporación.

