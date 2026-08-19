Venus Williams recibe wild card para US Open

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Venus Williams recibió una invitación para el torneo individual del Abierto de Estados Unidos el martes, y el torneo mantiene otra en reserva —quizás por si su hermana Serena quiere acompañarla.

Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017, fue una de otras seis mujeres que recibieron una invitación, y la Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que la última aún no se anuncia.

Esa casi con seguridad sería para Serena Williams, si decide que quiere regresar al torneo a los 44 años.

Venus Williams, quien no había disputado el torneo desde el 2023, recibió una invitación el año pasado para volver al torneo que ganó dos veces. La tenista de 46 años se convirtió en la participante de mayor edad en el cuadro individual del torneo desde que Renee Richards jugó con 47 años en 1981, según la Federación Internacional de Tenis.

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Venus ha seguido disputando algunos partidos individuales y esta semana se unió a Serena para su primer torneo de dobles juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Perdieron el lunes en el Abierto de Cincinnati en un supertiebreak contra Marta Kostyuk y Peyton Stearns.

Las hermanas planeaban jugar en Wimbledon, pero tuvieron que retirarse después de que Serena se lesionara la rodilla en su partido de individuales. Este fue su primer encuentro individual desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, y después indicó que esperaba seguir compitiendo si estaba sana.

Entre los receptores de invitaciones en el cuadro masculino destacaron el francés Gael Monfils, de 39 años, quien tiene previsto disputar su último torneo de Grand Slam antes de retirarse, y el australiano Alexei Popyrin, que sorprendió a Novak Djokovic en 2024 camino a la cuarta ronda. También se mantiene un cupo en reserva entre las ocho invitaciones masculinas.

También recibieron invitaciones en el cuadro femenino Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier, Thea Frodin, Leolia Jeanjean y Taylah Preston.

Los otros hombres que recibieron invitaciones fueron Michael Zheng, dos veces campeón vigente de individuales de la NCAA, Martin Damm, J.J. Wolf, Sebastian Gorzny y Jack Kennedy.

El cuadro principal comienza el 30 de agosto, y los torneos de clasificación se disputarán a principios de esa semana.