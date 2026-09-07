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Celebra Romano final de su tratamiento contra el cáncer

Tocó la campana que simboliza el fin de su tratamiento oncológico

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 01:40 p.m.
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Rubén Omar Romano / Foto: Archivo

Rubén Omar Romano / Foto: Archivo

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      Rubén Omar Romano, uno de los entrenadores más experimentados y reconocidos del futbol mexicano, vivió un momento profundamente emotivo junto a su familia al celebrar el final de su tratamiento contra el cáncer de próstata, una batalla que enfrentó durante varias semanas.

      Romano toca campana para celebrar fin de tratamiento

      En un video compartido en redes sociales, se observa al estratega argentino tocar la tradicional campana del hospital, un símbolo que representa la conclusión de un tratamiento oncológico y una importante victoria en su lucha contra la enfermedad.

      Las imágenes, difundidas por sus familiares y amigos cercanos, muestran a Romano visiblemente conmovido al recibir el cariño y reconocimiento de quienes lo acompañaron durante el proceso. El exdirector técnico de Cruz Azul no pudo contener las lágrimas ante los aplausos y muestras de apoyo de su entorno.

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      "El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento; representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano. Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud porque Dios nos sostuvo cuando tuvimos miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos. Hoy no celebramos solo el final de un tratamiento, celebramos la vida, la fuerza y la fortaleza de un guerrero", se lee en la publicación compartida en Instagram.

      Reacciones y apoyo del futbol mexicano

      Tras ese emotivo momento, Romano fue abrazado por sus familiares, quienes celebraron junto a él el importante paso que dio en su recuperación. La noticia también generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales por parte de amigos, aficionados y figuras del futbol mexicano.

      Entre los mensajes destacó el de Miguel Herrera, actual entrenador del Atlante, quien expresó su alegría por la recuperación de su colega y amigo.

      "Qué bien. Fue una lucha muy fuerte, pero junto a ti y tu familia ya la vencieron. Disfruten mucho, les mando un fuerte abrazo. Los quiero", escribió el estratega mexicano.

      Además de Herrera, personalidades del medio futbolístico como Christian Martinoli y Matías Vuoso también se sumaron a las felicitaciones, celebrando la fortaleza y determinación que mostró Romano durante este difícil proceso.

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