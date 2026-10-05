Francia vence a Bélgica y avanza en Liga de Naciones

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La Francia de Zinedine Zidane cerró con una nueva victoria contra Bélgica (4-1), que la deja al borde de los cuartos de final, la primera tanda de la fase previa de la Liga de Naciones, después de que el nuevo seleccionador virara el rumbo cuando los 'diablos rojos' habían tomado la delantera.

Zidane cambia el rumbo tras ventaja inicial de Bélgica

Los goles de Desiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise por partida doble, tres jugadores que saltaron al terreno de juego en el segundo tiempo, acabaron por desarbolar a los de Mark van Bommel, que se habían ido al descanso por delante gracias a un tanto de Dodi Lukebakio.

El golpe de timón que dio desde el banquillo la leyenda francesa asestó una séptima derrota consecutiva a Bélgica ante Francia, a la que no gana desde 2015, que complica sus opciones en la competición.

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Reacción y eficacia goleadora de Francia en segunda mitad

La goleada, que llegó tras un primer tiempo en el que dormitaba el Estadio de Francia, abarrotado de nuevo en otra muestra del tirón que tiene este equipo y su nuevo seleccionador, acalla un debate que empezaba a abrirse camino, el de la eficacia goleadora de los 'bleus' versión Zizou.

Con tres goles en los tres primeros partidos, servicios mínimos, Francia sumó dos victorias y un empate. Ante Bélgica reaccionó a tiempo para evitar un desastre y, de paso, demostrar que sí son capaces de convertir la superioridad en el campo en goles.

Aunque para eso Zidane tuviera que revisar el boceto que puso de salida, uno más en el carrusel de cambios que ha hecho en esta larga concentración, en la que ha usado todos sus efectivos.

Esta vez optó por dejar en el banquillo a Olise, elevado a la categoría de estrella en ausencia del lesionado Kylian Mbappé, y Ousmane Dembélé fue voluntarioso pero poco eficiente.

El relevo entre ambos a la hora de juego acabó por doblegar a una Bélgica que hasta ese momento había acariciado la sorpresa de derrotar a Francia en su estadio, pero que no pudo soportar el chaparrón que le cayó en el segundo acto.

Si en el primero Francia se había mostrado mansa, insuficiente para doblegar el orden belga, en la segunda mitad fue un torbellino. El gol de Lukebakio, que se aprovechó de un desajuste defensivo para plantarse solo ante Guillaume Restes y adelantar a su equipo, llevó el miedo a las gradas.

Pero la reacción de Francia en la segunda mitad, igual que había sucedido el pasado viernes contra Italia, fue mortal.

Golpeó primero Doué, que había sustituido a Bradley Barcola, en un tanto lleno de calidad. Consumó la remontada Cherky, con un gol repleto de fe, y acabó por completar la goleada un Olise que da muestras de una calidad creciente.

Ni rechistó Bélgica en el segundo acto, que se desarrolló todo en su área, achicando agua y evitando que el marcador fuera todavía más doloroso.