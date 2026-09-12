Entérate | La cartelera sabatina de la Liga MX

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Toluca recibe a Atlas tras título de League Cup, mientras Monterrey y Tigres buscan puntos en el Clásico Regio

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 11:34 a.m.
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      La actividad de la Liga MX llega este sábado 12 de septiembre en uno de esos días que prometen mantener al filo del asiento a los aficionados.

      Liga MX clásicos 12 septiembre 2026

      La fecha 8 del Apertura 2026 tendrá dos clásicos del futbol mexicano: el Clásico Regio y el Clásico Joven. Además, el Toluca verá actividad contra Atlas.

      Detalles de los partidos y horarios

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      El primer partido del día será en el estadio Nemesio Diez, cuando los Diablos Rojos reciban a los rojinegros del Atlas, en punto de las 17:05 horas, tiempo del Centro de México.

      El cuadro de Antonio Mohamed viene de ser campeón en la League Cup, por lo que intentarán darle otra alegría a su afición en casa.

      Al terminar ese partido, a las 19:10 horas, Monterrey recibe en el Estadio BBVA a Tigres, para una edición más del Clásico Regio.

      Ambos equipos se encuentran abajo en la tabla, (12 y 15 respectivamente), por lo que en este partido puntual llegan desesperados por sacar puntos.

      Para cerrar el día, en punto de las 21:15, nada mejor que el Clásico Joven. Cruz Azul y América se medirán en el estado Banorte con una rivalidad que cada vez crece más.

      Las Águilas de Guillermo Almada marchan líderes del certamen con 16 unidades, mientras que la Máquina de Joel Huiqui se encuentra en octavo lugar, con 12 puntos.

      Transmisión de los partidos

      ¿Por dónde ver los partidos de la Liga MX de hoy?

      · Toluca vs Atlas: TUDN, ViX y Canal 5

      · Rayados vs Tigres: TUDN, ViX y Canal 6

      · Cruz Azul vs América: TUDN, ViX y Canal 5

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