Victoria de Rays sobre Angelinos

ANAHEIM.- El dominicano Junior Caminero conectó su 29º y 30º jonrones y su compatriota Christopher Morel logró un cuadrangular decisivo, además de seis lanzadores de Tampa Bay se combinaron para ponchar a 16 el miércoles en la victoria de los Rays por 5-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Caminero conectó un batazo de 447 pies, el más largo de su carrera, con un hombre en base en el primer inning, y tuvo un jonrón en solitario en el tercero. Morel estaba de 0-6 con seis ponches en la serie antes de conectar su jonrón en solitario en el séptimo.

Nick Fortes también conectó un jonrón, su primer hit en cinco juegos con los Rays desde que fue adquirido de Miami.

El abridor Shane Baz ponchó a nueve en cuatro entradas para ayudar a Tampa Bay a ganar por cuarta vez en 14 juegos. Garrett Cleavinger (1-4) fue el ganador, y Pete Fairbanks consiguió su 19º salvamento.

Ryan Zeferjahn (6-4) cargó con la derrota.

Mike Trout empató para Los Ángeles con un jonrón de tres carreras en el tercero. Su 20º jonrón esta temporada y el 398º de su carrera fue su 200º en el Estadio de los Angelinos. Es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 200 jonrones y 100 robos (101) en un solo estadio.