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Vingegaard se lleva la dura 16ta. etapa

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Vingegaard se lleva la dura 16ta. etapa
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      CARÌ.- Van cuatro de cuatro para Jonas Vingegaard.

      El ciclista danés se escapó en solitario para conquistar la dura 16.ª etapa el martes en el Giro de Italia y ampliar su ventaja general a más de cuatro minutos el martes.

      Fue el cuarto final en ascenso de esta edición y la cuarta victoria de Vingegaard, que se impuso en Blockhaus, Corno alle Scale y Pila. Sin embargo, fue su primer triunfo con la maglia rosa de líder.

      Vingegaard atacó el martes a mitad de la exigente subida de categoría especial hacia la meta en Carì, cuando faltaban 6.6 kilómetros, y nadie pudo aguantar la rueda del corredor del Team Visma-Lease a Bike.

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      Vingegaard superó a Felix Gall por 69 segundos, con Jai Hindley dos segundos más atrás.

      "Mis compañeros y yo estábamos muy motivados: queríamos intentar ganar con la maglia rosa. Y, obviamente, también puede salir mal, así que elegimos la primera opción para hacerlo porque, si fallábamos, también tendríamos otra", expresó Vingegaard.

      "Fue una subida muy bonita, muy dura. Es una subida larga; creo que tardó alrededor de media hora. Otra vez, mis compañeros hoy hicieron un trabajo increíble. Yo tuve que hacer el resto y estoy feliz, una vez más, de poder recompensar a mis compañeros", añadió.

      Vingegaard, de 29 años, disputa su primer Giro con el objetivo de ganar las tres grandes vueltas. Ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023, y el año pasado conquistó su primer título de la Vuelta a España.

      Gall ascendió al segundo puesto de la general, a 4:03 minutos de Vingegaard. Thymen Arensman es tercero, a 4:27.

      "El segundo lugar está súper bien. Ellos (Team Visma-Lease a Bike) volvieron a demostrar quién manda aquí, también como equipo, y es realmente impresionante. Y Jonas... él simplemente hace lo suyo", comentó Gall.

      Afonso Eulálio, que había vestido de rosa durante nueve etapas antes de cederlo en lo alto de Pila el sábado, cayó del segundo al quinto puesto tras descolgarse en la subida final y cruzar la meta tres minutos después de Vingegaard.

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