"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Kevin Mier se pierde la Liguilla

Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Carrasquilla durante la recuperación

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Kevin Mier se pierde la Liguilla

México.- El arquero colombiano Kevin Mier sufrió una fractura tras la fuerte entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, durante el duelo de la Jornada 17 entre ambos equipos, que derivó en tarjeta amarilla para el panameño y en la salida del terreno de juego por parte del guardameta.

El incidente ocurrió en un partido que dejó secuelas graves para “La Máquina”. El portero celeste tuvo que abandonar el campo con visibles gestos de dolor, y este domingo se confirmó el peor panorama: el diagnóstico médico que lo dejará fuera de actividad por varias semanas debido a una fractura de tibia.

Esta baja impacta directamente en el momento cumbre del Apertura 2025, ya que Mier había sido pieza fundamental del esquema de Nicolás Larcamón.

El guardameta se consolidó como uno de los mejores porteros de la Liga MX, con atajadas decisivas que impulsaron a Cruz Azul al subliderato general. Recientemente, fue nominado a los premios The Best en el once ideal, destacando su nivel internacional.

La Liguilla arranca con cuartos de final ante Chivas, y sin Mier, la responsabilidad recae en Andrés Gudiño. El canterano celeste, de 28 años, asumirá el arco en la serie contra el Rebaño Sagrado.

Ante la gravedad de la lesión, Cruz Azul buscará la inhabilitación de Carrasquilla mientras Mier permanezca fuera de las canchas, argumentando juego brusco grave y la intención de proteger la integridad de su futbolista, luego de solo haber visto la tarjeta amarilla por el silbante, Fernando Hernández, a pesar de que revisó la jugada en el VAR.

