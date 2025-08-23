Washington será sede del Sorteo para el Mundial
La FIFA confirmó que el evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre
México.- Este día, la FIFA confirmó la fecha y sede para el próximo sorteo de la Copa del Mundo 2026. El evento será el viernes 5 de diciembre en Washington DC.
Como lo anunció el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca, el Kennedy Center servirá como el lugar donde se conocen los grupos y partidos para el próximo Mundial.
El Kennedy Center es el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento viviente al presidente John F. Kennedy, que atrae a millones de visitantes cada año, a más de dos mil espectáculos, eventos y exposiciones.
“El sorteo marca un hito importante en el torneo y continuará la notable preparación para el mayor evento deportivo de la historia, mientras nos preparamos para numerosos eventos emblemáticos de la FIFA en América del Norte’, dijo Infantino.
Además de los tres países anfitriones, 10 naciones ya se han clasificado para la Copa Mundial del próximo año: Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil y Ecuador..
En total, el grupo de 42 de los 48 equipos que competirán en Canadá, México y Estados Unidos se conocerá al momento del sorteo, y las seis plazas finales se determinarán mediante un torneo de repechaje, en marzo del próximo año.
