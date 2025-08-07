Whitecaps fichan a Thomas Müeller

VANCOUVER.- Los Vancouver Whitecaps anunciaron la contratación de Thomas Müeller, ex delantero del Bayern Múnich.

Müeller, quien se consagró campeón con Alemania en el Mundial de 2014, se unirá al club canadiense por el resto de la temporada de la MLS tras abrirse una plaza en el plantel debido a lesiones.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo. El acuerdo incluye una opción de jugador franquicia para 2026.

“Whitecaps, hagamos historia”, Müeller en un video que publicó en las redes sociales.

El club lo describió como “uno de los jugadores más laureados de todos los tiempos”.

Müeller, de 35 años, acaba de completar una etapa de 17 años con el Bayern en la Bundesliga alemana, conquistando 13 títulos durante ese período. Anotó 250 goles con el gigante bávaro en todas las competiciones, pero su contrato no fue renovado al final de la última temporada.

En el Mundial de Brasil 2014, Müeller anotó cinco goles.

Los Whitecaps alcanzaron la final de la última edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF tras eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en las semifinales. Sucumbieron 5-0 ante Cruz Azul en el duelo por el título. Marchan en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, un punto detrás del líder San Diego FC.

“Tengo muchas ganas de venir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato”, dijo Müeller, citado por el club.

Müeller se incorporará oficialmente al plantel una vez reciba el certificado de transferencia internacional, el visado y el permiso de trabajo”.

“Esta es una declaración de intenciones de nuestro club y nuestros propietarios: un momento transformador para nuestro club y nuestra ciudad”, dijo Axel Schuster, el director deportivo de los Whitecaps.