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Wimbledon confirma regreso de Serena

Recibe el último comodín para el torneo individual femenino

Por EFE

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Wimbledon confirma regreso de Serena
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      Londres.- La estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, disputará el cuadro individual de Wimbledon después de que la organización le haya otorgado una invitación.

      La ganadora de 23 Grand Slams, la segunda en la historia por detrás de la australiana Margaret Court -que ganó uno más-, también participará en el dobles junto a su hermana Venus Williams.

      Ganadora de siete títulos en el All England Club, el último de ellos en 2016, la estadounidense no juega en individuales desde el US Open de 2022, cuando fue eliminada en tercera ronda por la australiana Ajla Tomljanovic.

      Serena, que llevaba casi cuatro años sin competir, aunque no se había retirado de forma oficial, volvió al circuito la semana pasada en el torneo de Queen´s en Londres, donde jugó el dobles junto a la canadiense Viktoria Mboko.

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      Tras ganar en su debut, la pareja se tuvo que retirar del evento por una lesión de rodilla de la canadiense.

      Esta semana, Serena hizo pareja con la checa Karolina Muchova en Berlín, pero cayeron en la primera ronda.

      La participación de Serena en Wimbledon será la primera desde la edición de 2022, cuando perdió en primera ronda contra la francesa Harmony Tan. 

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