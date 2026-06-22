Wimbledon confirma regreso de Serena
Recibe el último comodín para el torneo individual femenino
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Londres.- La estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, disputará el cuadro individual de Wimbledon después de que la organización le haya otorgado una invitación.
La ganadora de 23 Grand Slams, la segunda en la historia por detrás de la australiana Margaret Court -que ganó uno más-, también participará en el dobles junto a su hermana Venus Williams.
Ganadora de siete títulos en el All England Club, el último de ellos en 2016, la estadounidense no juega en individuales desde el US Open de 2022, cuando fue eliminada en tercera ronda por la australiana Ajla Tomljanovic.
Serena, que llevaba casi cuatro años sin competir, aunque no se había retirado de forma oficial, volvió al circuito la semana pasada en el torneo de Queen´s en Londres, donde jugó el dobles junto a la canadiense Viktoria Mboko.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras ganar en su debut, la pareja se tuvo que retirar del evento por una lesión de rodilla de la canadiense.
Esta semana, Serena hizo pareja con la checa Karolina Muchova en Berlín, pero cayeron en la primera ronda.
La participación de Serena en Wimbledon será la primera desde la edición de 2022, cuando perdió en primera ronda contra la francesa Harmony Tan.
no te pierdas estas noticias
Cabo Verde empata 2-2 con Uruguay y sorprende en Mundial
AP
Marcelo Bielsa reconoció errores defensivos tras el empate que mantiene a Cabo Verde con opciones.
Joaquin Niemann enfrenta penalización y termina séptimo en EE.UU.
AP
A pesar del castigo, Niemann firmó un 66 en la última ronda y aseguró su lugar en el torneo del próximo año.
Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX
El Universal
La Selección Mexicana buscará aprovechar el partido para mantener ritmo y dar minutos a jugadores clave.