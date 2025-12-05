logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

JGTS pide a Lemoine desechar el protagonismo

Por Rubén Pacheco

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
JGTS pide a Lemoine desechar el protagonismo

Luego de que la regidora poceña Maribel Lemoine Loredo declaró tener miedo de que la maten, tras una serie de amenazas y de ataques mediáticos por sus críticas al gobierno municipal, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que “debemos apartarnos de protagonismos y ponernos a trabajar en lo que realmente importa”.

“Por algo están ahí. Deben de dar cuenta a los habitantes de Villa de Pozos, y bueno, pues yo creo que hay que mirar más bien con ese propósito de servir”, declaró.

Cuestionado sobre si la inconforme solicitó protección o si la Secretaría General podría facilitarla, evaluó que derivado de los vertido por la edila, lo más adecuado es que recurra a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Consideró que luego del nombramiento asignado por el Congreso del Estado, la concejala presidenta Patricia Aradillas Aradillas ha realizado un desempeño favorable al frente de la población poceña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Somos muy respetuosos de la vida interna, de la decisión de los municipios. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.
Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.

Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.

SLP

Samuel Moreno

Señala rector que acatará el estatuto
Señala rector que acatará el estatuto

Señala rector que acatará el estatuto

SLP

Leonel Mora

Docentes entregaron a la rectoría, escrito que avala la decisión del CT, sobre elección

Se suman 268 nuevos agentes a la GCE
Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

SLP

Rubén Pacheco

La Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana ha formado a 1,250 agentes

Apoyarán operatividad de servicios en Pozos
Apoyarán operatividad de servicios en Pozos

Apoyarán operatividad de servicios en Pozos

SLP

Samuel Moreno