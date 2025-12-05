JGTS pide a Lemoine desechar el protagonismo

Luego de que la regidora poceña Maribel Lemoine Loredo declaró tener miedo de que la maten, tras una serie de amenazas y de ataques mediáticos por sus críticas al gobierno municipal, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que “debemos apartarnos de protagonismos y ponernos a trabajar en lo que realmente importa”.

“Por algo están ahí. Deben de dar cuenta a los habitantes de Villa de Pozos, y bueno, pues yo creo que hay que mirar más bien con ese propósito de servir”, declaró.

Cuestionado sobre si la inconforme solicitó protección o si la Secretaría General podría facilitarla, evaluó que derivado de los vertido por la edila, lo más adecuado es que recurra a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Consideró que luego del nombramiento asignado por el Congreso del Estado, la concejala presidenta Patricia Aradillas Aradillas ha realizado un desempeño favorable al frente de la población poceña.

“Somos muy respetuosos de la vida interna, de la decisión de los municipios.