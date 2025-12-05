La I. A. platea riesgo y desafíos, asegura el Dr. José Núñez Varela

La inteligencia artificial (IA) plantea riesgos y desafíos en el ámbito electoral de México, especialmente en temas de desinformación y capacidad tecnológica, advirtió el Dr. José Ignacio Núñez Varela, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Núñez Varela señaló que la adopción de estas herramientas debe adaptarse al contexto mexicano y no replicar modelos de otros países. Subrayó que la infraestructura tecnológica en el país, es limitada y podría convertir los beneficios potenciales de la IA en riesgos para los procesos electorales.

El especialista destacó la importancia de que los sistemas basados en IA sean transparentes y generen confianza en la ciudadanía. “Si todo se vuelve digital y no se puede observar cómo funciona el sistema, la desconfianza sería el principal problema. El sistema debe explicar paso a paso cómo se lleva a cabo cada procedimiento”, señaló. Solo después de un análisis detallado de riesgos y factibilidad, dijo, se debería considerar su implementación.

En el ámbito de la información electoral, Núñez Varela advirtió que la IA facilitará la difusión de desinformación, incluyendo videos, audios y noticias falsos. Por ello, consideró clave promover la alfabetización tecnológica para que los ciudadanos identifiquen contenidos manipulados.

Sobre regulación, el investigador señaló que se requieren normas claras tanto para las empresas desarrolladoras como para los usuarios. “Se necesita regulación hacia las empresas, porque son las que controlan estas herramientas. Si se establecen reglas claras desde su desarrollo, se podrían prevenir usos indebidos”, explicó, y advirtió que la regulación internacional no siempre es aplicable en México debido a la ubicación de estas compañías.