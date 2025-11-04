Xolos le pone precio a Gilberto Mora

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los nombres que ha revolucionado el futbol mexicano en este 2025 es, sin duda alguna, Gilberto Mora, estrella de los Xolos de Tijuana, quien, con 17 años de edad, ha logrado ganarse el cariño y respeto de la afición mexicana.

El mundialista Sub-20, quien fue pieza clave en el equipo mexicano y puede presumir ser campeón de la Copa Oro bajo las órdenes de Javier Aguirre, ha estado en boca de todos al ser la estrella que todos quieren ver en Europa.

Un deseo del futbolista, quien ha compartido su ilusión de salir pronto del país, lo ha colocado ya en el radar de varios equipos, quienes han mostrado interés por el jugador, representado por la conocida agente Rafaela Pimienta.

Con la idea de que el salto a una liga top del mundo se dé tras su participación en la Copa del Mundo de 2026 —en México, Estados Unidos y Canadá—, Xolos de Tijuana, su club, ya se prepara para el movimiento, teniendo al atacante protegido con una millonaria cifra.

De acuerdo con información de Alejandro de la Rosa, analista de Televisa, el club fronterizo pedirá por su estrella cerca de 30 millones de dólares, teniendo como condición mantener un porcentaje para una venta mayor en el futuro próximo.