Yankees rompen racha de derrotas

ARLINGTON.- Paul Goldschmidt puso a los Yankees por delante con un jonrón solitario como emergente en la séptima entrada y Nueva York puso fin el miércoles a su racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria de 3-2 sobre los Rangers de Texas.

Goldschmidt conectó profundo contra el relevista zurdo Robert García (1-7), quien ahora ha permitido jonrones en sus últimas tres apariciones.

Los Yankees (61-54) evitaron ser barridos en Texas por primera vez desde 2010 y evitaron que los Rangers los superaran por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Mark Leiter Jr. (5-6) obtuvo la victoria después de entrar con un corredor en la sexta entrada y conseguir un elevado antes de un rodado para doble play que terminó la entrada. Eso ocurrió después de que su primo, el novato abridor de los Rangers Jack Leiter, ponchara a tres y otorgara cuatro bases por bolas en tres 1/tres entradas mientras permitía dos carreras (una limpia).

David Bednar ponchó a cinco mientras realizaba 42 lanzamientos en las últimas 1 2/3 entradas para su 18º salvamento. Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 2-0 con una anotada.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 3-3 con dos anotadas.