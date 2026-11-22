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Turín.- El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev por 7-6(0) y 6-4 en las semifinales de las Finales ATP de Turín y se clasificó para disputar el título ante el español Carlos Alcaraz. Con esta victoria en una hora y veintisiete minutos, el tenista de 29 años alcanzó su tercera final en el certamen tras conquistar las ediciones de 2018 y 2021.

El encuentro estuvo marcado por el dominio absoluto de los servicios y los puntos cortos. En el primer set, ninguno de los dos jugadores concedió oportunidades de quiebre y Zverev conectó nueve aces para forzar el desempate. En el tie-break, el germano impuso su ritmo desde el inicio y endosó un contundente 7-0 a su rival, sellando la manga con un derechazo en carrera. Para el segundo parcial, la paridad se rompió con el marcador igualado a tres, momento en el que Zverev consiguió el único quiebre del partido para encaminar su triunfo.

Con este resultado, Zverev buscará convertirse en el octavo jugador de la historia en ganar tres veces el torneo de maestros, coronando una temporada en la que ya conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de ser finalista en Wimbledon y el Masters 1000 de Madrid.

En la definición del domingo se medirá ante Alcaraz, quien aspira a su primer trofeo en Turín tras perder la final de 2025 contra Jannik Sinner. El historial entre ambos en este torneo favorece al alemán, ganador de los duelos de fase de grupos en 2023 y 2024. Por su parte, Medvedev se despidió en semifinales en su séptima aparición, cerrando un año en el que sumó cuatro títulos en Brisbane, Dubái, Hangzhou y Almaty.

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