Zverev echa a Marcos Giron

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El campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev, cabeza de serie número 2, superó al estadounidense Marcos Giron 6-2, 7-6 (4), 6-4 para preparar un partido de cuarta ronda contra Jiri Lehecka, cabeza de serie número 13.

Flavio Cobolli, noveno cabeza de serie —subcampeón en Roland Garros—, superó un inicio lento ante Karen Khachanov para ganar 0-6, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2, 6-2 y se enfrentará al cabeza de serie número 5 Alex de Minaur en la cuarta ronda.

SERENA Y VENUS SE RETIRAN DEL DOBLES

Serena Williams se retiró de su partido de dobles con su hermana Venus debido a una lesión en la rodilla derecha. La Serena, de 44 años, se lesionó durante su regreso en individuales a principios de esta semana. La campeona de 23 títulos de Grand Slam de individuales dijo en una publicación de Instagram que estaba "destrozada por tener que retirarse del dobles".

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