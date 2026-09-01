CFE confirma suspensión eléctrica en Yucatán y Campeche
El suministro eléctrico se recuperó gradualmente tras la interrupción temporal del servicio.
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Derivado de una desconexión de dos líneas de transmisión se suspendió temporalmente el suministro eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y parte de Campeche.
La CFE confirmó a través de sus redes sociales que el suministro eléctrico afectó a usuario de esos Estados que después paulatinamente fueron recuperando por sectores el servicio.
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En Yucatán el apagón cubrió gran parte de Mérida en la zona norte, sur y poniente.
En Campeche la falta de energía fue temporal y ocurrió por la mañana de este lunes.
En tanto, en la zona sur de Yucatán se reportó falta de agua ante la interrupción del servicio eléctrico.
Asimismo, en el centro y poniente de la ciudad el apagón provocó congestionamientos viales.
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