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CFE confirma suspensión eléctrica en Yucatán y Campeche

El suministro eléctrico se recuperó gradualmente tras la interrupción temporal del servicio.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 12:50 p.m.
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CFE confirma suspensión eléctrica en Yucatán y Campeche
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      Derivado de una desconexión de dos líneas de transmisión se suspendió temporalmente el suministro eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y parte de Campeche.


      La CFE confirmó a través de sus redes sociales que el suministro eléctrico afectó a usuario de esos Estados que después paulatinamente fueron recuperando por sectores el servicio.

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      En Yucatán el apagón cubrió gran parte de Mérida en la zona norte, sur y poniente.
      En Campeche la falta de energía fue temporal y ocurrió por la mañana de este lunes.
      En tanto, en la zona sur de Yucatán se reportó falta de agua ante la interrupción del servicio eléctrico.
      Asimismo, en el centro y poniente de la ciudad el apagón provocó congestionamientos viales.

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