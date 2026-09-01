Sheinbaum defiende resultados: "México no se somete ni se detiene"

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana, con motivo de su II Informe, que mantiene un diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos (EU) y se espera pronto llegar a mayor entendimiento, y agregó que "los ojos del mundo están puestos en México, porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia. Consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia, el bienestar".

Pero advirtió: "México no se somete ni se detiene: México es libre, es soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza. Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo".

"Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos", agregó la mandataria mexicana.

"No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello y justamente por ello insistimos en que solo con honestidad, se dan verdaderos resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque es el pueblo quien marca nuestro camino".

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Dijo que en materia de seguridad, "hemos alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios irrenunciables: Respeto a la soberanía y la integridad territorial; Responsabilidad compartida y diferenciada; Respeto y confianza mutua; Cooperación sin subordinación. En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento. Amistad, no significa renunciar a nuestros principios".

"Y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. En estos 23 meses de grandes cambios hemos mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario y sabemos dialogar y entendernos como un país democrático", señaló Sheinbaum Pardo.

Honradez y austeridad republicana

La Presidenta mexicana dijo que ha ejercido el gobierno "con honradez y austeridad republicana" y "tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio".

"Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad. Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el Gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la transformación y debe continuar de esa manera. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad", dijo la Presidenta mexicana.

"Hoy existe una relación distinta entre el gobierno y el pueblo. Somos un gobierno que está presente en cada rincón del territorio, que recorre el país, que escucha, atiende y rinde cuentas. Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso. No hemos comprado vehículos de lujo ni destinados recursos públicos a gastos innecesarios. Los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Además, hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comprado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas", agregó.

"Somos parte del proyecto de la 4T. Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa de México", atajó en su mensaje.

Cooperación sin subordinación

En política exterior, dijo la Presidenta, "hemos mantenido los principios constitucionales no solo porque esa es nuestra obligación sino por convicción propia: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".

"En este marco subrayo la relación con el gobierno de los Estados Unidos", expresó, "que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento. Quizá uno de los aspectos más dolorosos ha sido el trato que han recibido las y los mexicanos, a través de detenciones y la dolorosa muerte de 17 de nuestros connacionales en centros de detención y operativos. Frente a ello, además de los canales diplomáticos, decidimos interponer denuncias en los casos en que fue necesario y exigir que se respeten plenamente los derechos humanos de nuestras y nuestros compatriotas".

Para mejorar la atención a nuestros paisanos "y para que sepan que los consulados son espacios de entendimiento, de acompañamiento y de resolución, transformamos la atención consular: la simplificamos, la acercamos y, sobre todo, la hicimos más humana. Hoy, todos nuestros cónsules tienen la responsabilidad de acercarse a las comunidades, escuchar sus necesidades y defender sus derechos. Con el programa "México te Abraza", hemos apoyado a más de 281 mil compatriotas con alimentos calientes, traslados a sus comunidades, atención médica y psicológica, y documentos de identidad", apresó la Presidenta.

En seguridad, las causas

La Presidenta Sheinbaum puso énfasis en los resultados en seguridad. "La paz y la tranquilidad de las familias mexicanas son la prioridad de nuestro gobierno. Miles de guardias nacionales, soldados, marinos, agentes de seguridad y servidores públicos trabajan todos los días en los 4 Ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad", dijo, y enumeró:

-Atención a las causas

-Consolidación de la Guardia Nacional

-Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y

-Coordinación con las entidades federativas

"Los resultados hablan por sí mismos, hemos logrado una disminución histórica del 51 por ciento en el promedio diario de homicidios, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Debe resaltarse que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54 por ciento respecto a 2018. También se registraron disminuciones significativas en el robo a transportista con violencia (-26.1 por ciento); robo de vehículo con violencia (-23.6 por ciento) y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego (-11.4 por ciento)", expresó.

De octubre de 2024 a julio de 2026, dijo Sheinbaum, "se logró detener a 63 mil 564 personas relacionadas con algún delito, entre ellos, objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada; se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas. Además, fueron desarticulados y desmantelados dos mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas".

"Con Atención a las Causas, se llevaron a cabo 665 Ferias de Paz, y se brindaron más de un millón de atenciones, acercando servicios de salud, educación, empleo, trámites y servicios gubernamentales, orientación, talleres y actividades comunitarias a la población. Trabajamos con especial atención en diversos territorios prioritarios entre los que se encuentran 10 municipios de Michoacán, Cuautla Morelos, Culiacán, la Montaña de Guerrero y 40 municipios prioritarios a los que llevamos el programa Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro, preparatorias Margarita Maza, la construcción de centros deportivos México imparable, Boxeando por la Paz, conciertos, actividades deportivas. Se trabaja casa por casa para atender de forma integral a las familias", expresó la Presidenta.