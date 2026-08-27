Todo sobre los eléctricos Olinia Uno y Olinia Carga
Busca ser una alternativa accesible para los mexicanos
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En un mercado donde los autos eléctricos siguen ganando popularidad, Olinia busca ser una alternativa accesible para los mexicanos, con modelos pensados para diferentes tipos de necesidades como la movilidad cotidiana o el transporte de mercancías.
Actualmente, el fabricante cuenta con dos proyectos, pero ¿qué ofrece cada uno? Hoy en Autopistas te los presentamos junto con sus respectivos precios.
¿Cuántos autos eléctricos tiene Olinia?
- Olinia Uno
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El Olinia Uno integra un motor eléctrico silencioso que le confieren una potencia de 13kW; pero además, cuenta con una batería química LFP (litio-ferrofosfato) de 14.7kWh, prometiendo ser más segura y duradera.
Este vehículo alcanza una velocidad máxima de 50 km/h, ofrece más de 100 km de autonomía y un tiempo de recarga desde cero que va de 4 a 8 horas, dependiendo del cargador:
· 4 horas — 220V (similar a la instalación de un aire acondicionado).
· 8 horas — 110V (en enchufe doméstico estándar).
En promedio, el fabricante sugiere un ahorro de entre $408 y $1,140 mensuales, conduciendo 20 km por día.
Sobre los interiores, el auto eléctrico ha sido diseñado con una capacidad de seis pasajeros, añadiendo espacios para transportar a personas con silla de ruedas.
Y por si fuera poco, integra una pantalla central de 7", conexión Bluetooth 5.0, puertos de carga USB/USB-C, 2 bocinas de audio estéreo, aire acondicionado y vidrios con seguros eléctricos.
Finalmente, el Olinia Uno viene equipado con elementos como:
· Faros LED
· Cabina cerrada
· Luces interiores
· Barras de carga
· 6 cinturones de seguridad
· Llanta de refacción
· Cámara de reversa
· Agarradera exterior
· Resistente a charcos
· Frenos de disco delantero
- Olinia Carga
Por otra parte, el Olinia Carga fue presentado el pasado 20 de agosto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según informó el Gobierno de México, se trata de un vehículo eléctrico diseñado para transportar mercancías, teniendo una capacidad de hasta 650 kg. Asimismo, cuenta con un motor eléctrico silencioso que le confiere una potencia de 13kW y alcanza una velocidad máxima de 50 km/h.
Otro de sus atributos es que tiene una batería química LFP (litio-ferrofosfato) de 14.7kWh, con una autonomía de más de 120 km en uso urbano mixto. Y aproximadamente, su tiempo de recarga desde cero va de las 4 a 8 horas.
Al ser un modelo de carga, la cabina sólo ofrece capacidad para el operador y un acompañante, mientras que la parte trasera ocupa gran parte del espacio.
Y, además de poseer las mismas características de conectividad que el Olinia Uno, otros de sus elementos destacados son:
· Faros LED
· Luz de freno
· 2 cinturones de seguridad
· Cámara de reversa
· Llanta de refacción
· Cabina cerrada
Es importante mencionar que el Olinia Carga estará disponible en tres versiones adaptadas a distintos tipos de negocios:
· Olinia Carga Pick-up: ideal para cargar y descargar rápido
· Olinia Carga Base: pensado para adaptarlo a cualquier negocio
· Olinia Van: para transportar productos y mercancías de manera segura
¿Cuánto costarán los autos eléctricos de Olinia?
La producción de estos autos eléctricos de Olinia comenzará en verano de 2027 y es posible registrarse en la página del fabricante para recibir actualizaciones e información sobre pedidos.
De momento, se sabe que el Olinia Uno tendrá un precio inicial de $150,000 (IVA incluido); mientras que el Olinia Carga no cuenta con un precio oficial, pero se estima que rondará la misma cantidad.
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Todo sobre los eléctricos Olinia Uno y Olinia Carga
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