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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

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de su tienda oficial en Amazon, donde los propietarios de vehículos de esta marca pueden explorar un catálogo de más de 2originales compatibles con varios modelos.Todo, con la garantía de"Eles un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con elde nuestra tienda oficial en, estamos acercandoa nuestros clientes a través de unaaccesible, confiable y sin complicaciones."Esta iniciativa nos permite extender la calidad yde nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usarNissan, donde sea que estén", comentó, directora de Posventa deA través de la tienda, los clientes pueden acceder aprincipales:; aceites y lubricantes; amortiguadores; iluminación; defensas; carrocería; tapetes; filtros; yLa tienda también presenta, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca.Cabe destacar que más de mil 100 de estos productos son, contribuyendo a lade"Eles unaclave para Amazon en México y una en la que hemos invertido para ofrecer una gran experiencia al cliente."Tanto los propietarios individuales de vehículos como los negocios, talleres mecánicos y refaccionarias, nos dicen que quieren una selección amplia y confiable deque esté siempre disponible y sea fácil de encontrar", añadió, gerente de, entre los beneficiosEntre los beneficios de esta iniciativa están: entregas en menos de 2 días en la mayoría de los destinos a nivel nacional, 12en productos seleccionados; pagos quincenales sin tarjeta de crédito a través de, con un cupón de 30% de descuento hasta $300 pesos para nuevos usuarios; y devoluciones gratuitas dentro de los primeros 30 días.Ladeha atendido a más deen el último año a través deLa armadora cuenta con unencon más deen inventario.