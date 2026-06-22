Accidente en Texas libera millones de abejas tras volcadura

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Millones de abejas melíferas se escaparon a un vecindario rural de Texas después de que un semirremolque que transportaba alrededor de 400 colmenas se volcó, informaron las autoridades.

Acciones de la autoridad

Funcionarios de emergencias del condado de Orange, Texas, cerraron caminos en la zona el domingo por la mañana y advirtieron a los residentes que permanecieran en sus casas mientras los equipos trabajaban para descargar el remolque y rescatar la mayor cantidad posible de colmenas. El condado está ubicado al este de Houston y limita con Luisiana.

No se han reportado picaduras de abejas ni lesiones graves. Las autoridades no han identificado al propietario de las colmenas.

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Testimonios y apoyo local

Christie Ray, propietaria de Queen Bee Supply, un negocio cercano, comentó que voluntarios de otras tres o cuatro empresas apícolas de la zona acudieron al lugar del accidente el domingo para ayudar.

Chris Moore, propietario de Moore Honey, junto con su hijo y varios empleados, se sumó a las tareas para ayudar a las abejas, pero calculó que solo sobrevivirá aproximadamente una cuarta parte de las 408 colmenas. Manifestó que todo depende, en gran medida, de cuántas reinas sigan con vida después del accidente.

El posible impacto en un negocio apícola tras una pérdida como esta depende del tamaño del apiario. Moore indicó que el apicultor no sólo está perdiendo las colmenas, sino también los ingresos que podrían estar generando.

"Es una gran pérdida. Cada vez que pierdes tantas de golpe, es una gran pérdida", indicó Moore.

Es común que las grandes empresas apícolas trasladen colmenas por todo el país para proporcionar polinización comercial a la agricultura en lugares como California y para seguir las temporadas de floración en todo el sur y el centro-norte para la producción de miel.

Moore explicó que las colmenas que se accidentaron el domingo sólo habían recorrido unos pocos kilómetros en un viaje hacia Dakota del Norte cuando el conductor del camión dio una vuelta en el lugar equivocado y terminó en un vecindario con calles estrechas. El conductor intentaba maniobrar en una curva cerrada cuando el remolque se volcó.

Otros apicultores locales han colocado cajas trampa para recoger a las abejas rezagadas, pero Moore advirtió que probablemente tomará un tiempo para que los insectos se vayan de la zona.